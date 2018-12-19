РИАМО - 19 дек. В течение 2018 года Москомархитектура согласовала 20 проектов школ и 25 проектов детских садов, среду них самая большая школа России, которую построят на территории ЗИЛа уже в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

«Большим достижением я считаю прежде всего то, что мы отошли от типовых проектов школ и детских садов – теперь нормой стало индивидуальное проектирование. Причем это справедливо и для инвестиционных, и для городских проектов. По результатам этого года нужно отметить, что больше всего образовательных учреждений появляется в новой Москве – это 21 объект - вместе с жилыми кварталами», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Из 20 согласованных школ по одной расположится в САО, СВАО, ЮАО и ЮВАО. Четыре появятся в ЗАО, а остальные 12 проектов расположатся в ТиНАО.

Похожая ситуация с детскими садами. Из 25 проектов девять находятся на территории новой Москвы. По одному объекту согласовано в Зеленограде, ЗАО и ЮАО, два – в СЗАО, по три в СВАО и ЮВАО. Пять объектов согласовано на севере столицы.

Среди проектов стоит отметить самую большую школу в России, которая будет построена на территории ЗИЛа уже в следующем году. В масштабном здании площадью более 40 тысяч квадратных метров расположится актовый зал на тысячу мест, две столовые и детский технопарк «Кванториум». Сложное в плане сооружение будет облицовано керамогранитной плиткой с акцентами из геометрического рисунка.

Также стоит упомянуть учебный центр с детским садом, который появится на Ленинградском шоссе, владение 69. Треугольное в плане, оно будет внешне напоминать о березовой роще. Треугольные, вертикально ориентированные фасады будут сочетаться с деревьями, которые высадят на прогулочной площадке. Учебный центр рассчитан на 300 детей, его общая площадь составит более 3,5 тысяч квадратных метров.