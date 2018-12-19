РИАМО - 19 дек. Объекты дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области украшают в рамках областной акции «Зима в Подмосковье», тематическими наклейками и баннерами забрендированы автобусы, электропоезда, остановки и дорожные знаки на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Новогодние каникулы лучше всего провести в поездках по подмосковным городам. В регионе много интересных мест, и у каждого есть свои особенности. В акции «Зима в Подмосковье» принимает участие весь дорожно-транспортный комплекс региона. Жители и гости региона смогут больше узнать о проекте благодаря забрендированым поездам, автобусам, остановочным павильонам и установленным дорожным знакам – всего свыше 6 тысяч объектов», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

На автодорогах установлено около 250 специальных дорожных знаков «Зима в Подмосковье», еще более 1 тысячи остановочных павильонов украсили наклейками проекта. Жители и гости региона смогут узнать подробности акции на 44 областных автовокзалах.

Электропоезда АО «Центральная ППК», курсирующие по Рижскому, Ярославскому, Казанскому и Савеловскому направлениям, будут приглашать гостей на новогодние гуляния. В акции принимают участие и перевозчики общественного транспорта Подмосковья – около 1 тысячи автобусов информируют жителей об акции.

На баннерах изображен официальный логотип акции и QR-код, который можно отсканировать с помощью любого гаджета с камерой и выходом в Интернет. Перейдя по ссылке (welcome.mosreg.ru/stories/winter), пользователь сможет узнать о предстоящих мероприятиях на территории региона в новогоднюю ночь и праздничные дни.

Жители и гости Подмосковья, чтобы добраться до исторических и культурных достопримечательностей региона, смогут воспользоваться маршрутами «Мострансавто». Перевозчик обслуживает более 150 маршрутов, которые проходят рядом с историческими, природными и культурными объектами региона.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений Московской области. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

Как провести зиму в Подмосковье>>