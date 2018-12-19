РИАМО – 19 дек. По результатам опроса, проведенного порталом Rabota.ru, почти четверть российских работодателей (23%) планирует сокращать сотрудников в следующем году, пишет в среду «Российская газета».
«Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинга», а также «продукты питания». Меньше всего – в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса. Чуть меньше – 18%, напротив, намерены расширить штат», – говорится в сообщении.
При этом 33% респондентов намерены в следующем году проводить обучение своих сотрудников.
Каждый четвертый работодатель, 25%, решил ввести новую систему премирования работников, пересмотреть KPI (ключевые показатели эффективности). Больше всего это коснется автомобильного бизнеса и ритейла.
Об открытии новых направлений деятельности компаний думают 20% опрошенных работодателей, 17% планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение.
Каждый десятый работодатель, 12%, хотят ввести новые нематериальные бонусы для работников. Больше всего таким образом мотивировать сотрудников намерены компании, предоставляющие услуги для бизнеса, меньше всего – компании финансового сектора.
Еще 10% респондентов решили сосредоточиться на одном направлении бизнеса, 6% – переехать в связи с расширением компании.
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