РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В подмосковном Подольске управляющая компания проводит детский конкурс елочной игрушки, передать свои поделки горожане смогут до 28 декабря, сообщается в группе «Главстрой – Эксплуатация» в соцсети «ВКонтакте».

«Управляющая компания ООО «ГС-Эксплуатация» в Подольске начинает детский конкурс елочной игрушки, посвященный празднованию Нового года. Для участия необходимо принести игрушку, сделанную своими руками, до 28 декабря в офис организации по адресу: улица Юбилейная, дом №7А, подъезд №5», – говорится в сообщении.

Игрушки должны иметь приспособления для крепления на елке, а также быть подписанными. Награждение победителей пройдет на праздничной елке 30 декабря в 11:00.