РИАМО - 19 дек. Власти столицы продлили строки строительства детского сада общей площадью свыше 2 тысяч квадратных метров до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

«ГЗК согласилась продлить сроки исполнения обязательств по возведению детского сада общей площадью более 2 тысяч квадратных метров на участке площадью 0,45 гектара до 31 декабря 2020 года. К инвестору не будут применяться штрафные санкции», – сказала исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На данный момент на участке по адресу: улица Александра Солженицына, владение 9 (ЦАО), ведется строительство объекта детского дошкольного образования.