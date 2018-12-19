РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В подмосковном Подольске около 300 учащихся округа приняли в ряды местного отделения «Юнармии» на торжественной церемонии во Дворце молодежи, сообщается на странице комитета по образованию администрации муниципалитета в Instagram.

«Во Дворце молодежи в Подольске 18 декабря состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов работы местного отделения ВВПОД (Всероссийское военно-патриотическое общественное движение – ред.) «Юнармия» и приему в ряды новых юнармейцев. В ряды юнармии в этот день вступил 291 учащийся», – говорится в сообщении.

По итогам работы 2018 года за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, активное участие и завоеванные победы на соревнованиях руководители образовательных организаций и юнармейских отрядов, представители комитетов администрации округа и многие другие были отмечены благодарностями администрации, медалями и грамотами общественных организаций.

В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, в том числе общероссийской общественной молодежной организации «Российский союз ветеранов Афганистана «Наследие», подольского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил РФ, совета ветеранов округа.