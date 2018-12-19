РИАМО – 19 дек. Согласно результатам исследования «Левада-центра», в России резко выросло число сожалеющих о распаде СССР, доля ностальгирующих достигла максимума за последнее десятилетие – 66% респондентов, пишет в среду газета «Ведомости».

Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 году – 75%. Также 60% опрошенных считают, что распада можно было избежать, – это тоже максимум за 13 лет. Большинство ностальгирующих по Союзу – люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18–24 лет.

«Основные причины, по которым россиянам не хватает СССР, – это разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%). О единой экономике респонденты чаще вспоминают в кризисные годы (например, в 1999 году), а вот в «сытые» времена в 2006 года на первом месте была потеря ощущения великой державы», – отмечается в материале.

По словам социологов, тренд на усиление ностальгии по СССР все заметнее.

«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», – отметила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

По ее словам, усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, «где историю знают плохо», может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем – оправдание сталинский репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х.