РИАМО - 19 дек. Подмосковные полицейские задержали четверых мужчин в возрасте от 27 до 46 лет, подозреваемых в умышленном поджоге дома своей знакомой и гаража одного из местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники, находясь на территории одного из садовых товариществ в деревне Рудаково, совершили поджог частного дома и хозяйственной постройки, принадлежащих знакомой одного из них. Кроме того, правонарушители планировали поджечь также гараж женщины, но ошиблись адресом и подожгли гаражный бокс одного из местных жителей, в котором находился автомобиль иностранного производства», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что общий материальный ущерб от противоправных деяний составил более 6,5 миллионов рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при поддержке бойцов специального назначения «Гром» подозреваемые были установлены и задержаны по местам своего жительства. Злоумышленники пояснили, что совершили поджог имущества в результате личных неприязненных отношений к потерпевшей», – уточнила Петрова.

По ее словам, при проведении обысков в квартирах двух задержанных полицейскими обнаружены и изъяты два свертка с растительным и порошкообразным веществами внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами – гашишем, массой около 100 граммов, и героином, массой более 30 граммов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкциями статей предусмотрены максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до пяти и 15 лет соответственно.

Двум мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – домашний арест и подписка о невыезде.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к другим преступлениям, совершенным на территории Московской области.