РИАМО - 19 дек. Загруженность дорог в столице в среду утром оценивается в семь баллов из десяти возможных, движение автомобилей плотное, небольшое снижение до 6 баллов прогнозируется к 10 утра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки зафиксированы на внешней стороне северо-востока, северо-запада, юга и юго-востока МКАД, на юго-востоке, севере, юге внутренней стороны МКАД, на Третьем транспортном кольце и частично на Садовом кольце.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», к 10:00 уровень загруженности будет шесть баллов из десяти. Кроме того, снова в семибалльных пробках дороги встанут к 13:00.

Также в центре города стоят Москворецкая набережная, улицы Солянка, Тверская (в центр), Большая Лубянка, Серафимовича, Кремлевская набережная, Чистопрудный бульвар.

Кроме того, затруднения наблюдаются на Каширском шоссе, Волгоградском проспекте в сторону области, проспекте Андропова, проспекте Мира, Дмитровском, Ленинградском, Волоколамском шоссе, проспекте Маршала Жукова и других.