РИАМО – 19 дек. Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Щелковского района Подмосковья, передает ТАСС.

«На специальном транспорте 100-летнее дерево торжественно ввезли через Спасские ворота», – говорится в сообщении.

Новогоднюю ель для Кремля десятый год подряд привозят из Подмосковья. На этот раз дерево прибыло из деревни Еремино Щелковского района Подмосковья, преодолев путь длиной около 100 километров в сопровождении автомобилей ГИБДД.

Пышные ветви перед укладыванием в лесовоз бережно обвязали веревками, чтобы не испортить правильную пирамидальную форму дерева, в пути транспорт объезжал ямы и кочки.

Традиционно перед срубом новогоднее дерево прошло строгий отбор – оно стало лучшим из 30 хвойных, растущих в разных частях Подмосковья. По правилам, главной елке страны должно быть не менее 100 лет, визуально дерево должно иметь ровный ствол, пирамидальную форму, ветки с размахом у основания в 9 метров и высоту около 30 метров.

Установка и украшение новогоднего дерева завершится до 24 декабря. Новогоднюю красавицу из Подмосковья украсят 2 тысячи игрушек и 1,5 километра гирлянд.

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