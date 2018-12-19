РИАМО – 19 дек. Совладелец крупнейшей рыболовной компании «Акрос» Валерий Воробьев погиб в столице, упав с 12-го этажа жилого дома, сообщает РЕН ТВ.

«Совладелец рыболовной компании «Акрос» 72-летний Валерий Воробьев выпал с 12-го этажа в Москве. От полученных травм бизнесмен скончался на месте. Инцидент произошел на улице Маршала Бирюзова», – говорится в сообщении.

У погибшего бизнесмена осталась дочь и двое сыновей. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Валерий Воробьев был отмечен наградами за свою деятельность: медалью «За трудовое отличие», медалью «300 лет Российскому флоту», знаком «Почетный работник рыбного хозяйства России» и другими.

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