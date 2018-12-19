РИАМО - 19 дек. При участии местных жителей подготовлена итоговая концепция обновления городского парка «Дружба», там в следующем году появятся детские и спортивные площадки, скейт-парк, беседки у воды и аллея памятников, подаренных Москве в знак дружбы, в том числе другими городами и странами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В настоящее время многие объекты парка находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают современным требованиям, поэтому в 2019 году на территории собираются провести комплексное благоустройство. Инфраструктуру парка обновят, сохранив при этом историческую планировку и скульптурные композиции. Главная задача благоустройства — сделать парк более привлекательным, уютным и комфортным для всех», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Чтобы учесть пожелания жителей, концепция благоустройства парка была представлена во время общественных обсуждений. Горожане внесли несколько десятков предложений и замечаний, которые существенно повлияли на проект.

На территории зеленой зоны обустроят две детские площадки. Одна из них появится в северной части парка, а другая в центральной. Существующую площадку для детских игр в западной части реконструируют, там заменят оборудование и уложат прорезиненное покрытие.

В разных частях парка установлено 14 памятников, которые переданы в дар городу Москве иностранными государствами — Индией, Финляндией, Испанией и Киргизией. Для монументов, которые могут появиться здесь в будущем, предусмотрена аллея.

Кроме того, во время благоустройства облагородят площадки вокруг существующих скульптур. Там разобьют клумбы и цветники, сделают удобные дорожки, которые позволят всем желающим подойти к памятникам, также поставят скамейки, фонари и урны. Чтобы владельцам собак было комфортно посещать парк вместе с питомцами, реконструируют старую площадку для выгула и создадут еще одну, дополнительную.

Для любителей сделают скейт-парк, площадку для игры в пинг-понг, зону для воркаута и пункт проката спортивного инвентаря. Кроме того, в парке выделят место под размещение временной сцены, чтобы проводить там различные мероприятия.

В этом году в Москве благоустроили 82 зеленые зоны. В этом списке 24 городских парка и природных территории, 25 парков по месту жительства и 33 знаковых объекта — бульвары, скверы и площади, популярные у горожан.