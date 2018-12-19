РИАМО - 19 дек. В отношении застройщика проблемного жилого комплекса Sky House на улице Мытной в столице возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «ОЛТЭР» – застройщика жилого дома по адресу: улица Мытная, дом 40-44, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, по делу подготовлен план расследования, в соответствии с которым необходимо провести большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе с участниками долевого строительства.

Гражданам, которые вложили средства в строительство данного жилого комплекса, необходимо обращаться в следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве для признания их потерпевшими в рамках уголовного дела.

Он уточнил, что ранее комитет обращался в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении этого застройщика.

«Обязательства перед дольщиками ЖК Sky House не исполнены с 2014 года. Кроме того, при анализе ежеквартальной отчетности застройщика специалисты комитета выявили нарушение норматива целевого использования денежных средств населения, то есть деньги граждан использовались ООО «ОЛТЭР» не по назначению. Это может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки», – добавил Гончаров.

По его словам, строительство объекта практически завершено, однако дом в эксплуатацию не введен.

«Вместе с тем, несмотря на наличие разрешительной документации на его строительство, коммуникации в полном объеме не подведены», – подчеркнул зампредседателя Москомстройинвеста.

Согласно дорожной карте на ЖК Sky House, ввод объекта в эксплуатацию должен быть осуществлен в декабре 2019 года. По данному жилому комплексу заключено около 400 договоров участия в долевом строительстве.