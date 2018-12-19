РИАМО - 19 дек. В ночь с 31 декабря на 1 января в 25 парках Москвы пройдут праздничные гуляния, они стартуют в 22:00 и продлятся до 03:00, в полночь запланирована трансляция новогоднего обращения мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина, в 01:00 в 20 парках в небо запустят фейерверки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новогодние развлечения для горожан подготовили как крупные, так и районные парки. Чтобы встретить Новый год, необязательно ехать в центр или на другой конец города. В небольших парках программа может оказаться не менее интересной, чем в Парке Горького или «Зарядье», — сказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

В парке Победы на Поклонной горе состоится гала-концерт звезд известных вокальных конкурсов, премий и телепроектов — «Новой волны», «Золотого граммофона», «Голоса». Программу планируют начать в 22:00 на аллее Защитников Москвы. В перерывах между выступлениями ведущий познакомит зрителей с новогодними традициями разных регионов России. Кроме того, гости смогут посетить площадку фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» и принять участие во флешмобе с бенгальскими огнями.

Новый год в саду «Эрмитаж» пройдет в атмосфере волшебства и творчества Винсента Ван Гога. Вдохновением для праздничной программы послужила картина художника «Звездная ночь». В саду появится интерактивный арт-объект, благодаря которому любой сможет дополнить знаменитое полотно и дотронуться до небесных светил.

Актеры театра «Черный квадрат» представят грандиозный перформанс, рассказывающий о приключениях и победах, о смешном и грустном, о мечтах и реальности. На новогоднем мастер-классе посетителям предложат создать собственную звезду. Не обойдется праздник и без традиционного новогоднего стола, украшенного световыми инсталляциями. В 23:00 к гостям выйдут Дед Мороз и Снегурочка, которые увлекут и детей, и взрослых веселыми играми.

Новый год можно будет встретить в таких парках как: «Зарядье»; Парк Горького; парк Победы на Поклонной горе; «Сокольники»; сад Эрмитаж; сад имени Баумана; Таганский парк; Воронцовский парк; Бабушкинский парк; сквер в Олонецком проезде; ландшафтный парк «Митино»; «Садовники»; «Кузьминки»; парк 50-летия Октября; «Фили»; Лианозовский парк; Гончаровский парк; «Северное Тушино»; Перовский парк; Сиреневый сад; «Красногвардейские пруды»; «Красная Пресня»; Измайловский парк; «Ходынское поле»; музей-заповедник «Царицыно».

В новогодние праздники в столице пройдет свыше 400 мероприятий, праздничные площадки города готовы принять около 10 миллионов человек.

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