РИАМО - 19 дек. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в среду утром отменили и задержали 35 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» восемь рейсов отменили, четыре задержали. В «Шереметьеве» задержали 13 рейсов, а во «Внукове» задержали 10 рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха днем опустится до минус 13 градусов.