РИАМО - 19 дек. Восемнадцать человек, в том числе два бывших сотрудника управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области, предстанут перед судом в Балашихе по делу о кражах новых автомобилей премиум класса, сообщила РИАМО в среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Два экс-сотрудника подмосковного управления ГИБДД ГУ МВД РФ, четыре работника лизинговых компаний и члены этнической группировки предстанут перед судом. Они наладили в Подмосковье мошенническую схему хищения новых автомобилей премиум класса путем обмана лизинговых компаний и автосалонов», - сказала Петренко.

Она уточнила, что ущерб составил более 40 миллионов рублей. Дорогостоящие машины злоумышленники получали по подложным документам, оформляли на иностранных граждан и вывозили за пределы России.

«Сегодня суд в Балашихе приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 18 членов этнического преступного сообщества. Еще трое соучастников были осуждены ранее, девять человек находятся в розыске», - сказала Петренко.