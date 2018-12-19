РИАМО - 19 дек. Цветные контейнеры для раздельного сбора отходов привезли в подмосковный Сергиев Посад, их уже установили на двух площадках, сообщается на сайте районной администрации.

«Вторсырье на нескольких площадках будут разделять на четыре фракции: стекло, металл, бумага и пластик. Все баки маркированы специальными наклейками и цветом. Две площадки уже установлены на Угличе: напротив рынка «Меркурий» и у Дома быта», – говорится в сообщении.

До Нового года еще по одной площадке появится в Сергиевом Посаде, Пересвете и Хотькове. Это будут централизованные места постоянного сбора вторсырья.

Заместитель главы района Оксана Ероханова отметила, что места для установки мест сбора вторсырья выбраны неслучайно.

«У рынка «Меркурий» мы одними из первых в Подмосковье стали собирать отработанные автомобильные шины. Надо сказать, что акция была очень успешной, поэтому мы решили развить площадку здесь. У Дома быта на Угличе наши общественники раз в месяц уже давно устраивает акции по сбору сортированного мусора. Мы не видели смысла не следовать сложившимся традициям и привычкам, хотим их поддержать и приучить людей к тому, что теперь можно приходить не только раз в месяц, но и каждый день», - подчеркнула она.

Забирать разделенный мусор с площадок будет местная компания, которая занимается переработкой вторичного сырья – она находится в микрорайоне Афанасово.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами. В регионе вводится раздельный сбор мусора, подготовлены 13 тысяч контейнерных площадок, будут построены 12 комплексов переработки и четыре предприятия термического обезвреживания отходов.