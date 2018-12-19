РИАМО - 19 дек. Для детей, которые во время встречи Нового года и праздничных каникул будут проходить лечение в стационаре, девять московских больниц подготовили праздничную программу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новогоднюю программу для ребят, которые накануне праздника и во время каникул будут проходить лечение в стационарах, подготовили все девять городских детских больниц. При проведении праздничных мероприятий будет учитываться специфика больничных отделений, а также режим их работы», - говорится в сообщении.

Маленьких пациентов детской городской клинической больницы №13 имени Н.Ф. Филатова уже навестили артисты Центра Мейерхольда. 18 декабря они устроили в больнице театрализованный праздник «Цирк приехал». В цирковом шоу с элементами спектакля были задействованы клоуны, жонглеры и акробаты. Дети увидели всевозможные трюки и фокусы. 25 декабря студенты-медики покажут ребятам захватывающую сказку «Летучий корабль. Новогодняя история».

В вестибюле нового корпуса Морозовской детской городской клинической больницы художники-декораторы уже нарядили праздничную елку. Они также украсили окна вестибюлей и палат новогодними рисунками. С 19 декабря по 19 января попечительский совет больницы проводит пятый фестиваль добрых дел «Зима в Морозовке», в рамках которого состоятся новогодние представления, творческие конкурсы и мастер-классы для пациентов.

Большая развлекательная программа ждет пациентов Морозовской больницы 26 декабря на особой елке мэра, которую проводят уже третий год подряд. Больничные холлы превратятся в настоящую старинную ярмарку с аттракционами.

В сувенирной лавке ребята смогут получить фигурки из воздушных шаров, в павильонах «Кольцеброс» и «Меткий стрелок» — сыграть в традиционные игры. Также для больных организуют встречу с фокусниками и беспроигрышную новогоднюю лотерею. В финале праздника состоится цирковое представление, в котором зрители примут участие в качестве ассистентов актеров.

Новогодние елки пройдут также в детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой, Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии, детской городской клинической больнице имени Святого Владимира, детской городской клинической больнице имени Г.Н. Сперанского, Научно-практическом центре детской психоневрологии, Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г.Е Сухаревой, детской клинической инфекционной больнице №6.

Как провести зиму в Подмосковье>>