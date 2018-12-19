РИАМО - 19 дек. Группа «Бутырка», выступающая в жанре русский шансон, полностью поддержала решение о закрытии легендарного следственного изолятора «Бутырка» в Москве, сообщил РИАМО сооснователь музыкальной группы Олег Симонов.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что легендарный тюремный замок «Бутырка», а также СИЗО №3 «Красная Пресня» в столице планируют закрыть навсегда. Вместо них могут построить современный следственный изолятор в новой Москве.

«Мы, конечно, слышали, что СИЗО планируют закрывать, и поддерживаем это всей душой», - сказал Симонов.

Он также отметил, что группа не планирует менять название из-за закрытия легендарного следственного изолятора.

«И я думаю, что рейтинг группы из-за этого только вырастет. Кроме того, продолжим писать песни в той же тематике», - добавил Симонов.

По его словам, «Бутырка», которая появилась еще во времена Екатерины II, имеет свою историю, поэтому вместо СИЗО в замке необходимо создать музей.

Группа «Бутырка» образовалась совместными усилиям Олега Симонова и Владимира Ждамирова в 2001 году. Коллектив получил свое название после того, как 3 сентября 2001 года несколько заключенных совершили побег из московского следственного изолятора «Бутырка». Группа выпустила альбомы «Весточка», «Икона», «Вернусь домой» и другие.