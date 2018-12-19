РИАМО - 19 дек. Сервис, доступный на портале mos.ru с декабря прошлого года, пользуется популярностью у москвичей – за год к детским поликлиникам департамента здравоохранения города Москвы в онлайн-режиме прикрепили 10,5 тысячи детей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Многие родители уже успели оценить удобство сервиса, ведь для подачи заявления даже не нужны скан-копии документов, достаточно их серий и номеров. Аналогичный сервис для взрослых пациентов работает с 2015 года. С его помощью уже более 150 тысяч пациентов выбрали свою поликлинику», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Воспользоваться услугой могут родители детей в возрасте до 18 лет, проживающих в Москве. Для того чтобы прикрепиться к городской поликлинике через интернет, необходимо иметь оформленный в столице полис обязательного медицинского страхования и свидетельство о рождении.

Перед подачей онлайн-заявки родителям нужно предварительно подтвердить данные ребенка в управлении ЗАГС города Москвы. Для этого следует войти в раздел «Моя семья» личного кабинета и ввести информацию о ребенке — фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, серию и номер свидетельства о рождении.

Затем в разделе «Услуги» необходимо выбрать раздел «Здоровье» и «Прикрепление к детской поликлинике». Затем указать паспортные данные родителя и ребенка. Кроме свидетельства о рождении и полиса ОМС ребенка, дополнительно потребуются сведения о прописке и адресе проживания.

Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней. Уведомление придет в личный кабинет и по электронной почте, адрес которой указал пользователь. Кроме того, он получит СМС-сообщение от Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Сегодня большинство медицинских услуг предоставляется в режиме онлайн. Так, в августе у горожан появилась возможность прикрепиться к стоматологической поликлинике, не выходя из дома. Услуга действует в отношении как взрослых, так и детских поликлиник.

В декабре 2017 года на mos.ru обновили услугу «Запись к врачу». У сервиса изменился интерфейс, появились три новые функции: просмотр действующих и архивных рецептов, добавление врача в категорию «Избранное» и планирование визита в поликлинику с пометкой в календаре.