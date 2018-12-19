РИАМО - 19 дек. Специальную программу на новогодние праздники подготовили порядка 70 московских музеев, выставочных залов и галерей, посетителей ждут интерактивные занятия, праздничные шоу, новогодние постановки и встречи с Дедом Морозом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Помимо постоянных экспозиций и текущих выставок, москвичей и туристов ждут десятки специальных событий: спектакли, научные шоу, квесты и мастер-классы для всей семьи. Год назад музеи в новогодние каникулы посетили более одного миллиона человек. В этом году мы ожидаем роста посещаемости, в том числе за счет значительного увеличения турпотока», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева каждый день будут проходить экскурсии, мастер-классы и интерактивные занятия. Одно из них — «Зимний лес под микроскопом» — состоится 5 и 6 января. Детям расскажут, как живут растения в холодное время года.

В Дарвиновском музее можно будет посмотреть выставку «Храп пещерного медведя». Главный экспонат — настоящий трехметровый скелет хищника. Экспозиция посвящена одному из самых легендарных представителей ледникового периода, а также взаимоотношениям вымершего гиганта и древних людей.

В Доме Бурганова москвичи встретятся с сюрреалистическим снеговиком, побывают на экскурсии и научатся мастерить Рождественскую звезду, ангела или открытку-елку. В Музее обороны Москвы горожане смогут пройти игру-квест и узнать, как в 1941 году проходила подготовка к празднику и как украшали дома.

Десятки праздничных мероприятий подготовило объединение «Выставочные залы Москвы». Главная идея галерей — Новый год #Вместе. Детей и взрослых ждут спектакли, кинопоказы, мастер-классы, квесты, научные шоу, концерты и выставки.

Музей-заповедник «Измайлово» приглашает на выставку «С Новым годом! С новым счастьем!». Она посвящена праздникам, елочным игрушкам и подаркам. В экспозицию вошли предметы быта второй половины ХХ века, передающие дух шумных и дружных коммунальных квартир.

Как провести зиму в Подмосковье>>