РИАМО - 19 дек. На столичной ВДНХ 21 декабря пройдет лекция «Ты говоришь — умный город слышит! Как меняется общение города с жителями», на последнем занятии второго сезона «Школы умного города» ребята узнают о медиа и коммуникациях в современном мегаполисе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Как город находит персональный подход к каждому пользователю социальных сетей и мобильных приложений? Как использовать их с умом? Каковы перспективы развития городских мобильных сервисов? Обо всем этом расскажут эксперты «Школы умного города», - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Анна Пашкевич продемонстрирует инструменты, которые правительство Москвы использует для коммуникации с горожанами, и объяснит, как благодаря работе с москвичами специалисты совершенствуют городские электронные сервисы.

Как изменился формат коммуникаций в умном городе, что помогает компаниям находить общий язык с покупателями и кто становится лидером мнений в современных соцсетях, в своей презентации покажет партнер агентства, специализирующегося на диджитал и видеопродакшене, Никита Ершов.

А менеджер проектов Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Александр Малиновский расскажет о правилах безопасности в социальных сетях — о том, какую информацию ни в коем случае нельзя выкладывать в сеть, как не стать жертвой сетевых мошенников и как правильно искать в соцсетях свою первую работу.

В конце занятия состоится награждение самых активных слушателей прошедшего сезона «Школы умного города».

Лекция начнется в 17:00. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.

Проект «Школа умного города» департамента информационных технологий города Москвы стартовал весной 2018 года. Он призван привлечь внимание школьников к сфере IT и популяризировать современные технологии в различных городских сферах.