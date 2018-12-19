РИАМО - 19 дек. В подмосковном Подольске пожарные ликвидировали возгорание на медицинском складе, который находится на территории завода «Зингер», сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар на территории завода «Зингер» на улице Комсомольская в Подольске произошел во 18 декабря в первой половине дня. Загорелся медицинский склад компании ООО «Русюрофарм».

«По прибытию первого пожарного подразделения в 10:23 было установлено, что происходит сильное задымление. В 10:23 объявлен повышенный ранг пожара №2. Для забора проб воздуха на определение ПДК к месту пожара была направлена дежурная смена ПСО-26 Мособлпожспас», – говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

«В 14:00 локализация пожара, в 14:47 ликвидация открытого горения. В 23:30 – ликвидация последствий пожара», – отмечается в материале.

В тушении пожара принимали участие 24 спецтехники и 72 человека.