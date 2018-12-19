РИАМО - 19 дек. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха днем опустится до минус 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Периферия антициклона продолжит определять погодные условия в Московском регионе. При переменной облачности продолжит идти слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 10 – минус 8 градусов, по области минус 13 – минус 8», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление еще немного повысится и составит 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

«Высокое атмосферное давление (выше климатической нормы на 19-20 единиц) продолжит слабо расти, содержание кислорода в воздухе высокое. Патологическая зависимость от погоды при таких колебаниях метеорологических параметров усиливается, особенно страдают люди с болезнями сердечно-сосудистой системы: появляется повышенная возбудимость, головные боли, сердцебиение, нарушения сна, общая слабость», – отмечают синоптики.

Кроме того, специалисты добавляют, что у наиболее метеочувствительных людей могут отмечаться и более серьезные симптомы увеличение приступов стенокардии, особенно возникающих при смене температуры (выход из тепла на мороз), обострения ишемической болезни сердца, у гипертоников повышается артериальное давление, которое может иногда может сопровождаться гипертоническим кризом.