РИАМО - 18 дек. Управление Росреестра по Московской области проводит курсы электронной регистрации, первое занятие прошло в аппарате управления в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Курсы организованы в целях популяризации электронных сервисов Росреестра и электронного способа подачи документов на государственную регистрацию прав.

«Участники курсов научились использовать возможности «Личного кабинета» официального сайта Росреестра и освоили механизмы получения сведений из Федеральной государственной информационной системы Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН) в электронном виде с помощью ключа доступа», – отмечается в материале.

Занятия проводятся для всех желающих. Так, участие в первом занятии приняли специалисты управления Федеральной почтовой связи по Московской области филиала ФГУП «Почта России».

«Управление приглашает всех заинтересованных лиц обращаться для получения методической помощи и записи на «Курсы электронной регистрации» по телефону: 8 (925) 914-92-58», – говорится в сообщении.