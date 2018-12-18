РИАМО - 18 дек. Представители пищевой, ремесленной, косметической и других отраслей собрались в пространстве парк-отеля «Пересвет» на форум предпринимателей, где подвели итоги года и обсудили насущные вопросы, сообщается на сайте районной администрации.

«Сделано в Сергиевом Посаде» – бренд, над развитием которого трудится бизнес-сообщество района. На форуме были подведены итоги года, прошла выставка и презентация продукции некоторых производителей. Также состоялось общение руководителей предприятий в формате b2b.

Глава района Михаил Токарев в приветственном слове поблагодарил крупнейшие предприятия района, и также отметил особую важность все большего количества частных, предприятий и ремесленников.

Он также заверил, что администрация района стремится свести общение по формальным вопросам между предпринимателями и чиновниками к минимуму, и пригласил участников к регулярному стратегическому диалогу.

На выставке были представлены ремесленные изделия, идеи подарков, пищевая продукция, косметика для кожи и волос. Среди гостей форума были руководители образовательных центров, предприятий общепита, финансовой сферы, такси, отелей, салонов красоты, строительной сферы и производители одежды.