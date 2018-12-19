РИАМО - 19 дек. В подмосковном Серпухове 22 и 23 декабря состоится праздник в честь открытия магазина постоянных распродаж «Галамарт», жителей города ждут шок-цены на товары для дома, подарки за покупки и главный приз – сертификат на 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы магазина.

«Галамарт» откроется по адресу: город Серпухов, ТЦ «Атлас», улица Советская, дом 111, второй этаж.

«В честь праздничного открытия «Галамарт» еще больше снижает цены! 22 декабря швабра будет стоить 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, а сушилка для белья – 249 рублей. А 23 декабря можно будет приобрести светодиодную лампу за 19 рублей, литую сковороду – за 299 рублей, ЖК-телевизор – за 6990 рублей», – отмечается в материале.

Кроме того, посетители магазина получат гарантированный подарок за покупки, сделанные в эти два дня с 10:00 до 22:00. А 23 декабря в 19:00 самому удачливому гостю достанется сертификат на 50 тысяч рублей на покупки в «Галамарте».

«Галамарт» - это более 7 тысяч товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое. В магазине ежедневно действуют разнообразные акции, скидки и распродажи, что позволяет покупателю приобрести все необходимое по цене гораздо ниже, чем в супермаркетах и специализированных магазинах.