РИАМО - 18 дек. Главгостройнадзор Подмосковья проверит ход реконструкции стадиона «Труд» в городском округе Ивантеевка, здесь оборудуют трибуну на 500 зрителей, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале реконструкции стадиона «Труд» на улице Первомайская в городском округе Ивантеевка», – отмечается в сообщении.

Проектом предусматривается реконструкция существующего футбольного поля, беговых дорожек и секторов для прыжков, площадь футбольного поля составляет 7648 квадратных метров.

«Будет возведено также спортивное ядро, трибуна для 500 зрителей, административно-бытовой корпус и ряд вспомогательных объектов. Планируется обустроить автостоянку для посетителей стадиона, автобусов и специальных служб и площадку для отдыха», – перечисляется в материале.

Заказчиком объекта выступает орган местного самоуправления «Администрация городского округа Ивантеевка».

«Первая проверка на объекте начнется 21 января 2019 года», – заявил глава Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Плановое завершение работ – третий квартал 2019 года.