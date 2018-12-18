РИАМО - 18 дек. В пятницу делегация из Китая посетила арену в Мытищах, для гостей провели тренировки по различным видам спорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта в Московской области.

Китайская делегация из 11 человек посетила «Арену Мытищи» с очередным визитом в рамках сотрудничества Московской области и КНР. Они представляли девять спортивных школ Пекина.

«Гости из Пекина посетили несколько тренировок по разным видам спорта, проходивших в тот момент во Дворце спорта. Среди них занятия фигуристов на малой хоккейной арене, тренировку мини-футболистов в спортзале. В гимнастических залах они посмотрели на занятия хореографией будущих фигуристок и танцы в исполнении юных художественных гимнасток», – отмечается в сообщении.

Следующим пунктом программы стал просмотр хоккейного матча с участием юниоров «Атланта» и Училища олимпийского резерва из Ярославля. По окончании игры делегация наблюдала за тренировкой хоккеистов 2006 года на большом льду «Арены Мытищи».

«Главная пунктом программы визита стало подписание «Меморандума о сотрудничестве». Подписанный договор позволит воспитанникам спортивных школ из Китая проходить обучение хоккею в подмосковных хоккейных центрах», – подчеркивается в материале.

В январе 2017 года в Дворце спорта «Арена «Мытищи» прошла встреча министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова со спортивной делегацией Китайской Народной Республики. После этого в сентябре того же года китайская делегация приезжала в Подмосковье снова. В пятницу состоялся очередной визит в рамках программы сотрудничества.

«Арена Мытищи» – многофункциональный спортивный комплекс, который принимать соревнования по более 20 видам спорта. Главная площадка за несколько часов трансформируется из ледовой арены в баскетбольный зал. Вместимость Дворца спорта может достигать до 9 тысяч зрителей.

По мнению министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, хоккей в Китае сейчас развивается ускоренными темпами.

«Государство вкладывает значительные средства в него и в другие зимние виды спорта. В 2022 году в Пекине пройдет 24-я Зимняя Олимпиада. Делегация из Китая приезжает к нам не первый раз. Нам есть, что показать. В Московской области в КХЛ, ВХЛ, МХЛ играют профессиональные команды. В Подмосковье насчитывается 12 спортивных школ, культивирующих хоккей на высоком уровне. Также действует Центр спортивной подготовки по хоккею. Мы рады передать нашим коллегам из Китая знания, которыми обладаем», – заключил он.