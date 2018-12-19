РИАМО - 19 дек. Выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» открывается в Москве в среду, гостей также ждут выступления музыкальных коллективов и различные мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации «Народные художественные промыслы России».

«Куда же отправиться за новогодним настроением? Конечно же, на ежегодную выставку-ярмарку народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка» в ЦВК «Экспоцентр»!» - говорится в сообщении.

В этом году выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка» будет работать с 19 по 23 декабря. Гостей ждут тысячи оригинальных подарков и сувениров, выступления музыкальных коллективов, деловые мероприятия и мастер-классы для детей и взрослых.

Например, посетители смогут сами изготовить печатный пряник, расписать новогодние игрушки, сплести оберег и вырезать игрушку из дерева.

Получить бесплатные пригласительные билеты и зарегистрироваться на бесплатные мастер-классы можно на сайте выставки.

Девятнадцатого декабря выставка «Ладья. Зимняя сказка» будет работать с 12:30 до 19:00, с 20 по 22 декабря – с 10:00 до 19:00, а 23 декабря – с 10:00 до 17:00.