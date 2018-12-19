РИАМО - 19 дек. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в среду подпишет соглашение о взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В Мособлдуме в среду состоится церемония подписания соглашения о взаимодействии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и Московской областной думы. Со стороны думы соглашение подпишет спикер парламента Игорь Брынцалов, со стороны транспортной прокуратуры – ее руководитель Сергей Забатурин», – говорится в сообщении.

Согласно тексту соглашения, планируется повысить оперативность взаимодействия при подготовке проектов законов региона.

Формами сотрудничества являются: организация и проведение рабочих совещаний, круглых столов и других мероприятий, а также создание рабочих групп для координации совместной деятельности и реализации мероприятий по предмету соглашения.