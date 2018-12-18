РИАМО - 18 дек. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросит ФАС проверить крупные российские торговые сети на завышение цен.

По его мнению, ритейлеры необоснованно завышают цены, прикрываясь скорыми увеличением налога на добавленную стоимость. Он отметил, что решил обратиться в Федеральную антимонопольную службу, потому что получает много жалоб она цены от избирателей.

«Я не поверил своим глазам, когда в одном из сетевых магазинов увидел замороженную треску по полторы тысячи за килограмм (это был не премиальный магазин – обычная сеть), но она была в упаковке по 400 граммов. Люди думают, что это килограмм и покупают. Нет основания для такого ядерного повышения цен на продукты питания — пикша по 1250 рублей. Сетевики пытаются сейчас «под сурдинку» повышения НДС на два процента подготовить россиян к повышению цен и используют это для повышения гиперприбыли», – заявил во вторник Милонов в интервью Радио «Комсомольская правда».

Ранее группа российских бизнесменов обратилась к главе правительства. Члены нескольких ассоциаций написали письмо Дмитрию Медведеву. В нем они предупредили о росте цен на товары. Главный их аргумент – удорожание топлива, которое приведет к повышению издержек на транспортные услуги.