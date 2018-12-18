РИАМО - 18 дек. Доверие жителей к институтам гражданского общества в Московской области растет, в частности, по данным ВЦИОМ, 37% опрошенных доверяют работе Общественной палаты Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты региона.

Накануне в Одинцовском филиале МГИМО прошло итоговое заседание Общественной палаты Московской области (ОПМО), на котором министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева рассказала о работе институтов.

«В течение года ОПМО участвовала во всех мероприятиях, брала на себя большую нагрузку. Общественная палата Подмосковья с каждым годом становится все более уважаемым, авторитетным и эффективным институтом взаимодействия власти и общества. По данным ВЦИОМ, Общественную палату Московской области знают и доверяют ей 37% жителей», – рассказала она.

По ее словам, этот результат хорошо коррелируется с результатом Общественной палаты России. Это показывает, что доверие к институтам гражданского общества в Московской области растет.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров на заседании рассказал о результатах исследования состояния гражданского общества на основании опросов населения Московской области. По его словам, 59% жителей Подмосковья хотят принимать участие в общественной деятельности, а 60% готовы объединяться с другими для совместных действий.

«Общественная палата и существует для того, чтобы высказываться и думать о будущем Московской области. Мы, жители Подмосковья, мы за него переживает и хотим, чтобы наш регион был в числе передовых в России», – отметил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

Также он в ходе заседания представил доклад ОПМО «О состоянии и развитии институтов гражданского общества на территории Московской области в 2018 году».

Кроме того, министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан представил Стратегию социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года.

Сегодня муниципальные общественные палаты сформированы и активно действуют во всех 67 муниципальных образованиях Московской области.