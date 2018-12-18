РИАМО - 18 дек. В Торгово-промышленной палате Подмосковья провели торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Лучший социальный проект года» - 2018, полученные субсидии участники смогут потратить на покупку оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В Торгово-промышленной палате региона наградили победителей регионального этапа IV всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства. Его организаторы Минэкономразвития России и ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет». Награды победителям регионального этапа вручил министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

«Социальное предпринимательство – очень непростой вид бизнеса, но при этом бизнес, дающий тепло нашим людям, нашим гражданам. Мы рассмотрели 23 проекта, и 6 из них признаны победителями регионального этапа IV конкурса «Лучший социальный проект года». Мы надеемся, что максимальное количество из них дойдет до финала и получит награду уже на уровне РФ», – сказал Хромов.

Он добавил, что в Московской области существует грантовая и субсидиарная поддержка социального предпринимательства, так же данным проектам субсидии могут быть предоставлены на покупку оборудования.

«Один из сегодняшних проектов-победителей у нас уже получил такую поддержку для своего производства. Вообще сегодня были представлены очень важные проекты и по работе с трудными детьми, и по созданию климата в семье. Нам крайне важно, чтобы люди жили полной жизнью и достигали счастья. Это неизмеримый параметр, его нельзя посчитать – это то, как человек себя ощущает. А социальное предпринимательство в полной мере работает именно на эту часть жизни человека», – дополнил Хромов.

Помимо этого, дипломы и возможность принять дальнейшее участие во всероссийском конкурсе проектов в области социального предпринимательства получили: Светлана Налепова за проект «Творческая мастерская «Серебряные года» (Одинцовский район) в номинации «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»; Ирина Рудницкая за проект «Погода в доме» (Рузский городской округ) в номинации «Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»; Анастасия Хайретдинова за проект «Центр реабилитации NotaBene» (Пушкинский район) в номинации «Лучший социальный проект года в сфере государственно-частного партнерства в области разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, подбора и обучения пользованию техническими средствами реабилитации для инвалидов».

Наградами также отмечены Алексей Ческидов за проект «Серия стартов Титан» (город Бронницы) в номинации «Лучший социальный проект в области физической культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»; Мария Акбатырова за проект «Инклюзивный детский центр Город Солнца» (городской округ Красногорск) в номинации «Лучший социальный проект года в области дополнительного образования детей» и Татьяна Федина за проект «Русская музейная чайная» (городской округ Звенигород) в номинации «Лучший социальный проект года в области культурно-просветительской деятельности».