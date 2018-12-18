РИАМО - 18 дек. В Электрогорске погасили задолженность в размере более 10 миллионов рублей по госконтрактам, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Павлово-Посадская городская прокуратура провела проверку. Установлено, что больница, расположенная на территории городского округа Электрогорск, своевременно не оплатила 26 исполненных государственных контрактов, в том числе на поставку лекарств.

«По результатам проверки Павлово-Посадская городская прокуратура внесла руководителю медицинского учреждения представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Также прокуратура возбудила в отношении главного врача больницы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)», – говорится в сообщении.

Рассмотрев административные материалы, региональное управление ФАС России привлекло виновное лицо к административной ответственности в виде штрафов.

«В настоящее время медицинское учреждение перечислило исполнителям контрактов 10 миллионов рублей», – заключается в материале.