РИАМО - 18 дек. Шесть объектов капитального строительства проверили за неделю на территории Московской области, в частности, эксперты подмосковного Главгосстройнадзора обследовали жилой дом в городе Куровское городского округа Ликино-Дулево, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За прошедшую неделю инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с ГБУ МО «МособлстройЦнил» провели проверки шесть объектов капитального строительства и выполнили 28 обследований», – сообщил начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Среди проверенных объектов - многоквартирный жилой дом, расположенный на улице Первомайской в городе Куровское городского округа Ликино-Дулево, производственный корпус по изготовлению замороженных полуфабрикатов на улице Буденного в городе Электрогорске.

Так, сотрудники Главгосстройнадзора оценили соответствие выполненных работ требованиям проектной документации и технических регламентов. Эксперты строительной лаборатории «МособлстройЦнил» оценили качество и безопасность строительства, в том числе определили толщину защитного слоя бетона, размеры поперечного сечения элементов и параметры облицовочной поверхности, а также измерили площадь земельных участков.

«На текущей неделе также запланированы совместные проверки 11 объектов строительства, на которых специалистам предстоит выполнить 55 обследований», – заключил Гарибян.