РИАМО - 18 дек. В Московской области появится семь новых объектов гостиничного типа по итогам 2018 года, этот бизнес развивается в регионе в том числе благодаря мерам поддержки в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Корпорация развития Московской области» (КРМО).

Во вторник прошел Межрегиональный туристско-инвестиционный форум «Подмосковье: все включено», на котором представители КРМО рассказали о развитии гостиничного бизнеса в Московской области.

«Подмосковье занимает лидирующие позиции по турпотоку в России. По итогам прошлого года, без учета туристического трафика Москвы и Санкт-Петербурга, область заняла второе место по числу принятых туристов, уступив лишь Краснодарскому краю. При этом количество туристов, посетивших Подмосковье, выросло на 13%, тогда как по Краснодарскому краю этот показатель увеличился на 1%», – рассказал заместитель гендиректора Корпорации развития Московской области Максим Черешнев.

По его словам, эти цифры говорят об огромном потенциале развития туризма в регионе, поэтому проекты в сфере гостиничного бизнеса имеют хорошие инвестиционные перспективы. Ежегодно в регионе открываются новые объекты гостиничного бизнеса: в прошлом году пять, в этом – уже семь.

Корпорация на форуме также презентовала инвесторам лучшие локации региона для строительства объектов гостиничного комплекса.

«Несколько отличных площадок есть в признанных туристических центрах Подмосковья – в Коломне и Сергиевом-Посаде. Также КРМО продемонстрировала площадки рядом с крупнейшими аэропортами – «Шереметьево» и «Домодедово». Был презентован и ряд территорий и в рекреационных зонах, например, в Долгопрудном», – добавил Черешнев.

По его мнению, проекты на этих территориях могут быть реализованы с максимальной эффективностью, учитывая уровень поддержки инвестиций в гостиничный сектор.