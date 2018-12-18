РИАМО - 18 дек. Главгосстройнадзор приступил к проверке по извещениям об окончании строительства пяти домов жилого комплекса «Булатниково» вблизи деревни Жабкино Ленинского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступили извещения об окончании строительства домов 1, 2, 3, 14, 15.

«В настоящее время определены сроки проверочных мероприятий по всем пяти указанным объектам, инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к проверкам», – отметил начальник регионального ведомства Артур Гарибян.

Общая площадь всех четырехэтажных жилых домов составляет 20760 квадратных метров. На прилегающей территории домов обустроены детские игровые площадки, тротуары, парковочные места. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

Проверки по извещению об окончании строительства жилых домов завершатся 21 января.