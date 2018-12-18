РИАМО - 18 дек. В жилом комплексе «Эко Видное 2.0» в Ленинском районе Подмосковья начали строить корпус №5, возведение которого планируют завершить во втором квартале 2020 года, извещение о начале строительства поступило в Главгосстройнадзор региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства корпуса №5, который входит в состав жилого комплекса «Эко Видное 2.0». ЖК возводится вблизи деревни Ермолино в Ленинском районе», - говорится в сообщении.

Общая площадь 18-этажного жилого дома составит свыше 42 тысяч квадратных метров. Корпус рассчитан на 702 квартиры, среди которых 368 однокомнатных, 303 двухкомнатных, 31 трехкомнатная. Площадь жилых помещений – более 32 тысяч квадратных метров, площадь помещений общественного назначения – 1892 квадратных метра.

Объект планируют достроить во втором квартале 2020 года.

На прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, парковочное пространство, предусмотрено озеленение территории. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.