РИАМО - 18 дек. Россельхознадзор выявил несоответствие лекарственного препарата для ветеринарного применения «Сурфагон» установленным требованиям качества, говорится в сообщении пресс-службы управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата, производства ООО «НПК «Асконт+» (Московская область) «Сурфагон» по показателю «Подлинность и количественное содержание сурфагона», – говорится в сообщении.

Реализация указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения приостановлена.

В случае обнаружения данной серии недоброкачественного лекарственного препарата для ветеринарного применения жителей просят незамедлительно проинформировать управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Производитель данного лекарственного препарата проинформирован о необходимости проведения мероприятий в соответствии с требованиями законодательства.