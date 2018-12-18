РИАМО - 18 дек. На Болотной площади в столице в ходе раскопок нашли нательный крест XVII-XVIII веков, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
«Во время работ на Болотной площади столичные археологи сделали редкую находку – нательный крест XVII-XVIII веков», – написал Собянин.
Он добавил, что находка хорошо сохранилась.
«Его (нательный крест – ред.) отличает хорошая сохранность и мельчайшая проработка элементов», – заключил мэр Москвы.
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