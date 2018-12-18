РИАМО - 18 дек. В Химках началась акция в поддержку бродячих животных, желающие до 27 декабря смогут купить для кошек и собак корм и лекарства, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Администрация муниципалитета совместно с ближайшими приютами в преддверии Нового года проводит благотворительную акцию по сбору подарков для бездомных четвероногих. Каждый желающий может внести свой вклад и помочь животным. Зимой из-за сильных морозов в категории риска – бездомные кошки и собаки. В настоящее время приюты переполнены, а брошенным на улицу животным нужно лечение и питание», – отмечается в сообщении.

По статистике, при температуре в минус 20 градусов потерявшиеся или брошенные животные способны продержаться на улице всего около суток. Лучше забрать животное домой, если же такой возможности нет, то можно помочь и передать необходимые лекарства и корма для четвероногих в приюты.

«В настоящее время помочь можно следующим приютам: Шереметьевский приют для собак: гиппоалергенный корм для старых собак (Senior), лежанки, поводки, шлейки, пледы, одеяла (можно б/у), а также лекарства: «Мексидол» (ампулы и таблетки), «Квамател», «Транексан» (ампулы), физраствор, мазь «Акридерм ГК», раствор Рингера; приют «Ласковый зверь»: сухой корм Chappi, консервы — Felix, Sheba, Perfect Fit, капли от блох и клещей, когтеточки и поводки; приют «ЛайХаус»: лекарства — «Ветмедин» 5 мг, консервированный корм для собак, тушенка, лежаки», – перечисляется в материале.

Власти Химок регулярно оказывают помощь и поддержку бездомным четвероногим животным. В округе ежегодно проходят традиционные выставки-пристройства. Такие мероприятия нашли положительный отклик у звезд спорта, кино, шоу-бизнеса. Не остаются в стороне также известные олимпийские чемпионы.

«Принести лекарства, питание или предметы ухода можно до 27 декабря по адресу: «Арена Химки», улица Кирова, владение 24», – уточняется в сообщении.

Телефон для справок: 8(495)572-73-72.