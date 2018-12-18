РИАМО - 18 дек. ФАС оштрафовала «Вымпелком», «Мегафон» и МТС за внутрисетевой роуминг, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«В ФАС подчеркнули, что «Вымпелком», МТС и «Мегафон» получили штрафы на 737,5 тысяч рублей каждый. Операторы должны заплатить их в течении 60 дней», – отмечается в материале.

С августа 2017 года крупнейшие сотовый операторы России должны были отменить внутрисетевой роуминг. Соответствующее предписание им отправила ФАС. В марте 2018 года ведомство возбудило против операторов «большой тройки» антимонопольные дела из-за невыполнения требований.