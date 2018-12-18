РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 дек. Все управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома в поселке Нахабино Красногорска, заключили договоры на вывоз мусора с Рузским региональным оператором, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник территориального управления Владимир Куприянов.

Во вторник в администрации теруправления «Нахабино» провели круглый стол по вопросам раздельного сбора мусора, который внедряют в регионе с 1 января 2019 года. В обсуждении темы приняли участие представители регионального оператора, администрации Красногорска, мусоровывозящих компаний, руководители УК, председатели советов домов.

«На территории Нахабина 100 % управляющих компаний заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором с 1 января 2019 года. Это было первоочередной задачей. Из частного сектора мусор пока вывозится по старой схеме теми мусоровывозящими компаниями, с которыми домовладельцы заключали договоры. По этому вопросу мы будем работать после январских праздников», – сказал Куприянов.

Он отметил, что подобные совещания в теруправлении «Нахабино» проводятся не впервые, но ряд вопросов остается открытым.

«Мы встречались с представителями бизнеса, муниципальных учреждений, СНТ, ЖСК. Вопросов много, и среди них есть те, что требуют вмешательства регионального правительства. В числе прочего УК и жителей волнуют тарифы, вывоз мусора из частного сектора и домов, оборудованных мусоропроводом», – пояснил Куприянов.

С 1 января 2019 года в Подмосковье начнет действовать двухконтейнерная система сбора мусора. Подлежащие вторичной переработке отходы жителям нужно будет выбрасывать в синие контейнеры, весь остальной мусор – в серые.

По словам представителя Рузского регионального оператора Анны Архиповой, содержимое этих контейнеров будут забирать и отвозить на сортировку разные машины.

«На территории городского округа Красногорск мы обнаружили 594 контейнерных площадок – это и многоквартирные дома, и коммерция, и закрытые территории, и СНТ. С администрацией муниципалитета и Госадмтехнадзором мы подписали акт на 289 муниципальных контейнерных площадок, из них 72 не соответствуют стандарту, и работать с ними мы не можем», – сказала Архипова.