РИАМО - 18 дек. В сельском поселении Жаворонковское Одинцовского района открыли новую дорогу длиной 512 метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципального района.

«Деревни Ликино и Сельская Новь соединила новая, обустроенная по всем современным стандартам дорога. Ее протяженность составляет 512 метров, ширина – 6 метров. Теперь чтобы добираться из одного населенного пункта в другой, автовладельцам не надо делать большой «крюк» и выезжать на Минское шоссе», – рассказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

По его словам, транспортное сообщение между двумя населенными пунктами долгие годы было проблемой для жителей. Добраться напрямую из одной деревни в другую можно было только пешком по узкой тропинке.

Иванов также добавил, что новая дорога оборудована тротуаром, установлено освещение.

Передачу дороги на баланс муниципалитета и все обязанности по ее содержанию взяло на себя местное МБУ «Благоустройство».

«В планах администрации поселения Жаворонковское на 2019 год продолжить развитие транспортной инфраструктуры деревни Сельская Новь. В частности, местные власти уже подали запрос на организацию нового автобусного маршрута», – заключается в сообщении.