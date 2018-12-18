РИАМО - 18 дек. Жительнице городского округа Химки удалось восстановить право распоряжаться материнским капиталом, ранее женщина обратилась с жалобой к сотрудникам правопорядка, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В Подмосковье прокуратура в судебном порядке восстановила право местной жительницы на распоряжение средствами материнского капитал.

«В Химкинскую городскую прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой на нарушение социальных прав ее семьи. Было установлено, что женщина обращалась в Главное управление Пенсионного фонда России №5 по городу Москве и Московской области с заявлением о направлении средств материнского капитала на оплату дошкольного образования ее несовершеннолетней дочери. Однако уполномоченный орган отказал заявительнице, сославшись на то, что частный детский сад принадлежит индивидуальному предпринимателю, который не является образовательной организацией», – отмечается в сообщении.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» индивидуальные предприниматели приравнены к организациям, осуществляющим образовательную деятельность.

«В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным решения главного управления Пенсионного фонда России №5 по городу Москве и Московской области и об обязании рассмотреть вопрос о распоряжении средствами материнского капитала», – уточняется в материале.

Решением Химкинского городского суда, оставленным без изменения Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда, исковые требования прокуратуры удовлетворены.