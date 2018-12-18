РИАМО - 18 дек. В столице выставили на торги 17 машино-мест на территории от района Хамовники до Черемушек, имена новых владельцев назовут 7 февраля, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Машино-места из имущественной казны города Москвы выставлены на торги. Имена новых владельцев 17 машино-мест в подземных паркингах ЦАО и ЮЗАО станут известны 7 февраля 2019 года. Организатором торговой процедуры выступает департамент Москвы по конкурентной политике», – говорится в сообщении.

Так, в Центральном административном округе расположены 10 объектов продажи. В частности, в Хамовниках по адресу улица Остоженка, дом 11 выставлено машино-место площадью 27 квадратных метров со стартовой стоимостью 4,5 миллиона рублей.

Семь машино-мест расположены в Тверском районе по адресу: улица Селезневская, дом 22. Площадь лотов – от 35 до 45 квадратных метров. Начальная цена – от 3,6 до 4 миллионов рублей соответственно.

Еще один лот выставлен в Мещанском районе по адресу: улица Трубная, дом 33. Стартовая стоимость машино-места площадью 31 квадратный метр – 2,9 миллиона рублей.

В Юго-Западном административном округе в районе Черемушки выставлены семь машино-мест. Самый маленький объект площадью 20 квадратных метров выставлен от 1 миллиона рублей. Наибольший по площади лот – 75,8 квадратных метров – имеет начальную стоимость 3,7 миллиона рублей.

Все объекты расположены в жилых комплексах. Заявки на участие принимаются до 30 января 2019 года. Торги по объектам пройдут 7 февраля 2019 года.