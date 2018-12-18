РИАМО - 18 дек. В Подмосковье предстоящей ночью прогнозируется снегопад и понижение температуры, дорожно-транспортный комплекс подготовил к работе около 600 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

По прогнозам синоптиков, с вечера 18 декабря и в ночь на 19 декабря ожидаются осадки в виде снега и относительно высокая влажность воздуха, что может стать причиной образования наледи на дорогах. Температура воздуха ночью местами по области понизится до минус 18 градусов.

«Дорожные службы области работают в штатном режиме, проведена профилактическая обработка дорог песко-соляной смесью. Предстоящей ночью к выходу на линию готово порядка 600 единиц специализированной техники. При необходимости на региональные дороги будут выведены дополнительные единицы снегоуборочной техники», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий во всех филиалах «Мострансавто» принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности движения. Также усилен контроль за техническим состоянием подвижного состава.

Минтранс области призывает автомобилистов быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.