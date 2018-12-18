РИАМО - 18 дек. Пристройки к школам на 300 и 200 дополнительных ученических мест возведут в подмосковных Апрелевке и Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Выданы разрешения на строительство пристройки на 300 мест к зданию Апрелевской СОШ № 1 на улице Февральская, 59 в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, а также пристройки на 200 мест к зданию школы № 17 на улице Джона Рида, 6 в Серпухове», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Объекты будут возведены в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы.

Общая площадь трехэтажной пристройки к зданию МАОУ Апрелевская СОШ №1 в Апрелевке составит свыше 23 тысяч квадратных метров. Общая площадь трехэтажной пристройки к зданию МОУ СОШ №17 в Серпухове – 3,8 тысячи квадратных метров.

На объектах будут учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Плановое завершение строительства объектов общего образования намечено на 2020 год.