РИАМО - 18 дек. Память одного из основателей детского лыжного спорта в городском округе Химки на стадионе имени Анфисы Резцовой почтили 439 спортсменов местной школы, а также гости из Москвы и восьми муниципалитетов региона, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Гонка памяти тренера-преподавателя Валерия Серегина проводится в Химках с 2001 года. Участники первенства определяли сильнейших в шести возрастных группах на дистанциях 300 метров, 500 метров, 1, 2, 3 и 5 километров свободным ходом», – отмечается в материале.

По итогам соревнований воспитанники химкинской «Спортивной школы по зимним видам спорта» завоевали 11 медалей.

Соревнования стали вторым этапом отбора в команду городского округа Химки по лыжным гонкам. Ближайший старт на центральном лыжном стадионе имени Анфисы Резцовой запланирован на 19 декабря: там пройдет первый этап Кубка Спортивной школы по зимним видам спорта по биатлону.